Tokenomics de Lack Of Memes (MEMELESS)
Informations sur Lack Of Memes (MEMELESS)
$MEMELESS (Lack Of Memes) is a community-driven token launched on Ethereum, inspired by a meme video shared by Elon Musk that humorously warned, “you have died from lack of memes.” The project embraces this narrative by positioning itself as the antidote to the current lull in meme culture. $MEMELESS aims to spark creativity, fun, and a sense of belonging in the crypto space, reminding everyone that memes are not just entertainment—they’re a cultural force that drives communities. The project welcomes newcomers from Elon’s post, crypto media, and across social platforms to join in building a movement that thrives on humor and connection.
Tokenomics et analyse de prix de Lack Of Memes (MEMELESS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Lack Of Memes (MEMELESS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Lack Of Memes (MEMELESS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Lack Of Memes (MEMELESS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MEMELESS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MEMELESS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.