Prix de Lead Wrapped Bitcoin aujourd'hui

Le prix de Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) en direct est actuellement de $ 88,668, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de LEADBTC en USD est de $ 88,668 par LEADBTC.

Lead Wrapped Bitcoin se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,767,742 et une offre en circulation de 31.21 LEADBTC. Au cours des dernières 24 heures, LEADBTC a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 126,455, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 81,340.

En termes de performance à court terme, LEADBTC a varié de -- au cours de la dernière heure et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC)

Capitalisation boursière $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Offre en circulation 31.21 31.21 31.21 Offre totale 31.21458664 31.21458664 31.21458664

La capitalisation boursière actuelle de Lead Wrapped Bitcoin est de $ 2.77M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LEADBTC est de 31.21, avec une offre totale de 31.21458664. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.77M.