Informations sur le prix de Libra Incentix (LIXX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00473475$ 0.00473475 $ 0.00473475 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +1.80% Changement de prix (1J) -5.30% Variation du prix (7 j) +80.61% Variation du prix (7 j) +80.61%

Le prix en temps réel de Libra Incentix (LIXX) est de --. Au cours des dernières 24 heures, LIXX a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LIXX est $ 0.00473475, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, LIXX a évolué de +1.80% au cours de la dernière heure, -5.30% sur 24 heures et de +80.61% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Libra Incentix (LIXX)

Capitalisation boursière $ 616.15K$ 616.15K $ 616.15K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Offre en circulation 6.70B 6.70B 6.70B Offre totale 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Libra Incentix est de $ 616.15K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LIXX est de 6.70B, avec une offre totale de 15000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.38M.