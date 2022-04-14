Découvrez les informations clés sur Libra Incentix (LIXX), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Libra Incentix (LIXX)

LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers.

Libra Incentix is a technology company specializing in consumer loyalty. The LIX platform is the leading blockchain-based B2C Rewards Marketplace. Utility token LIXX enables ordinary shoppers to earn and freely use loyalty points.

Site officiel : https://home.libraincentix.com/ Livre blanc : https://home.libraincentix.com/files/Libra%20Incentix_v1.1.pdf