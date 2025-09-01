Informations sur le prix de Lihua (LIHUA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.64% Changement de prix (1J) -0.18% Variation du prix (7 j) -14.61% Variation du prix (7 j) -14.61%

Le prix en temps réel de Lihua (LIHUA) est de --. Au cours des dernières 24 heures, LIHUA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LIHUA est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, LIHUA a évolué de -0.64% au cours de la dernière heure, -0.18% sur 24 heures et de -14.61% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Lihua (LIHUA)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 21,305,200,000,000.0 21,305,200,000,000.0 21,305,200,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Lihua est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LIHUA est de 0.00, avec une offre totale de 21305200000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.04M.