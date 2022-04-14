Tokenomics de Lihua (LIHUA)
LIHUA is a meme-inspired cryptocurrency on the XRP Ledger (XRPL) that draws from the symbolism of the Dragon Li cat, representing intelligence, resilience, and prosperity. Created as a deflationary digital asset with a capped supply of 21.3052 trillion tokens, LIHUA seeks to introduce XRP to global audiences through approachable, retail-friendly branding. The project aims to replace inflationary fiat systems with a sound, decentralized alternative while fostering community engagement and financial innovation.
Tokenomics de Lihua (LIHUA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Lihua (LIHUA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LIHUA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LIHUA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de LIHUA, explorez le prix en direct du token LIHUA !
