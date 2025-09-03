Informations sur le prix de Lioness (LIONESS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00001348 Haut 24 h $ 0.00001588 Sommet historique $ 0.00002118 Prix le plus bas $ 0.00001348 Variation du prix (1 h) -2.06% Changement de prix (1J) -4.69% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Lioness (LIONESS) est de $0.00001462. Au cours des dernières 24 heures, LIONESS a évolué entre un minimum de $ 0.00001348 et un maximum de $ 0.00001588, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LIONESS est $ 0.00002118, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001348.

En termes de performance à court terme, LIONESS a évolué de -2.06% au cours de la dernière heure, -4.69% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Lioness (LIONESS)

Capitalisation boursière $ 14.62K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 14.62K Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Lioness est de $ 14.62K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LIONESS est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.62K.