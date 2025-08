Qu'est-ce que LOL (LOL)

The world's most popular emoji 😂! $LOL is a memecoin that was abandoned by its original developers and picked up by the loving hands of its community. We believe the crypto space deserves more than dog and cat memecoins and are committed to deliver not only trading opportunities and volatility to our community, but also utility in the form of integration with betting platforms. $LOL community is in for the ride of a lifetime.

Ressource de LOL (LOL) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de LOL (LOL)

Comprendre la tokenomics de LOL (LOL) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token LOL !