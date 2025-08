Qu'est-ce que Lorenzo stBTC (STBTC)

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Lorenzo stBTC (STBTC) Site officiel

Tokenomics de Lorenzo stBTC (STBTC)

Comprendre la tokenomics de Lorenzo stBTC (STBTC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token STBTC !