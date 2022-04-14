Découvrez les informations clés sur LOVE (LOVE), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur LOVE (LOVE)

$LOVE is a Solana-based memecoin launched on the LetsBonk.fun platform, inspired by Love and Nazofficial, the viral duo behind a beloved dog and over 6M TikTok fans.

Built on laughter, positivity, and strong community spirit, $LOVE was 100% fair-launched with no team wallets or hidden bundles.

The project bridges social media fame with crypto culture, bringing fans together to spread good vibes and love across the Solana and BONK ecosystems.

Backed by a passionate fanbase from Instagram, TikTok, and beyond, $LOVE aims to spread good vibes, creativity, and joy while building a fun and inclusive crypto movement.

Site officiel : https://bonk.fun/token/EEhPz661wF7t9DmEy3SufExspgj1DcxBt2FywvJnbonk