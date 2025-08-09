Qu'est-ce que Lucky Dog (LUCKY)

Lucky Dog is a meme coin built on the Base network, inspired by the French bulldog named Lucky from Las Vegas. The project centers around the concept of luck, fun, and generosity, embodied by the "luckiest dog in the world." The primary goal of the project is to share the timeless message of "sharing is caring" with the community. Key features of the Dog include: Daily Lucky Spin: A free, no-gas-fee faucet where users can spin a wheel and win varying amounts of $LUCKY tokens. Multiple Airdrop and Giveaway Opportunities: The project offers various ways for users to receive $LUCKY tokens, including airdrops and giveaways. Community-Focused Approach: Lucky Dog Token aims to foster a strong and engaged community through its fun and generous initiatives. By combining the elements of luck, fun, and generosity, Lucky Dog Token seeks to create a positive and rewarding experience for its users.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Lucky Dog (LUCKY) Site officiel

Tokenomics de Lucky Dog (LUCKY)

Comprendre la tokenomics de Lucky Dog (LUCKY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token LUCKY !