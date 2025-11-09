Prix de Lux SideQuests (LSQ)
Le prix de Lux SideQuests (LSQ) en direct est actuellement de --, avec une variation de 2.92 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de LSQ en USD est de -- par LSQ.
Lux SideQuests se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 236,682 et une offre en circulation de 1.00B LSQ. Au cours des dernières 24 heures, LSQ a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.
En termes de performance à court terme, LSQ a varié de -0.34% au cours de la dernière heure et de -7.53% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.
La capitalisation boursière actuelle de Lux SideQuests est de $ 236.68K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LSQ est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 236.68K.
-0.34%
-2.91%
-7.53%
-7.53%
Aujourd'hui, la variation du prix de Lux SideQuests en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Lux SideQuests en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Lux SideQuests en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Lux SideQuests en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-2.91%
|30 jours
|$ 0
|-63.55%
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
En 2040, le prix de Lux SideQuests pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
Lux SideQuests is a Twitch chatbot that enables community-funded challenges for streamers through its SideQuest Sub mechanism. Built on Solana blockchain, Lux operates directly within streamer channels, allowing viewers to collectively create and fund challenges using a standardized contribution model.
The chatbot facilitates a structure where each SideQuest Sub costs $6.99, consisting of a Twitch gifted subscription plus $1.00 additional contribution. This allows communities to pool resources for challenge prize pools while streamers receive compensation through Twitch's subscription system. The chatbot handles all transaction processing, challenge tracking, and reward distribution without requiring streamers or viewers to leave the Twitch platform.
LSQ is the native utility token used for:
Lux accepts both traditional payment methods (credit and debit cards) and cryptocurrency (USDC on Solana), making participation accessible regardless of blockchain experience. When streamers complete challenges tracked by the bot, they receive accumulated gifted subscriptions directly through Twitch, while 5% of additional fees are distributed to active chat participants.
The chatbot monitors channel activity and facilitates the SideQuest Sub mechanism, which standardizes community contributions at $6.99 per unit. This amount includes one Twitch gifted subscription valued at $5.99 plus $1.00 that contributes to the challenge prize pool. Viewers interact with Lux through chat commands to purchase SideQuest Subs, propose challenges, and track progress toward completion.
Communities can purchase multiple SideQuest Subs to increase challenge stakes, with the bot aggregating contributions in real-time. Upon challenge completion, Lux automatically distributes gifted subscriptions to the streamer through Twitch's API integration. The accumulated prize pool from additional dollar contributions is then awarded to a randomly selected viewer participant who engaged during the challenge.
The chatbot leverages Solana blockchain technology for transparent transaction processing and efficient settlement. Users can pay with traditional payment methods or USDC cryptocurrency, with all transactions recorded on-chain for verification. This infrastructure operates behind the scenes while maintaining a seamless chat experience.
Information about the founding team of Lux SideQuests is not publicly disclosed in available documentation. The project focuses on building chatbot infrastructure at the intersection of live streaming, gaming, and blockchain technology.
Lux SideQuests distinguishes itself by operating entirely within the Twitch chat environment rather than requiring external platforms or applications. The chatbot integrates with existing streaming infrastructure, allowing streamers to receive compensation through familiar channels while adding a collaborative funding layer accessible through simple chat commands.
The standardized SideQuest Sub pricing at $6.99 removes complexity from community pooling. Viewers understand exactly what their contribution represents through bot-displayed information, making it simple to coordinate larger challenges without complicated calculations or variable pricing structures.
The chatbot's payment flexibility accommodates both cryptocurrency users and those who prefer traditional payment methods. This approach lowers barriers to entry while maintaining blockchain benefits such as transparency and efficient settlement, all processed through bot interactions.
The chatter reward system, which distributes 5% of additional fees to active community members, creates an incentive structure that encourages sustained engagement. The bot tracks participation and automatically handles reward distribution, fostering more interactive streaming communities without manual intervention.
Specific tokenomics details including total supply, circulation numbers, and distribution mechanisms for LSQ tokens have not been disclosed in available documentation.
Lux SideQuests operates on the Solana blockchain, which uses a Proof-of-Stake consensus mechanism combined with Proof-of-History for transaction ordering. This infrastructure provides the security foundation for all on-chain transactions processed by the chatbot.
The bot's integration with Twitch relies on secure API connections to ensure proper distribution of gifted subscriptions. Payment processing for fiat transactions is handled through established payment processors that maintain industry-standard security protocols. The chatbot architecture is designed to handle multiple concurrent channel operations while maintaining transaction integrity.
Trading availability and exchange listings for LSQ tokens have not been specified in available documentation. Users interested in acquiring LSQ should check the project's official channels for updated information on token availability and supported trading platforms.
