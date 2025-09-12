Prix de Marscoin (MARS)
0.00%
+0.63%
-1.49%
-1.49%
Le prix en temps réel de Marscoin (MARS) est de $0.00011665. Au cours des dernières 24 heures, MARS a évolué entre un minimum de $ 0.0001158 et un maximum de $ 0.0001175, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MARS est $ 0.00668789, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00011306.
En termes de performance à court terme, MARS a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, +0.63% sur 24 heures et de -1.49% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Marscoin est de $ 116.65K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MARS est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 116.65K.
Aujourd'hui, la variation du prix de Marscoin en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Marscoin en USD était de $ -0.0000392300.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Marscoin en USD était de $ -0.0000352143.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Marscoin en USD était de $ -0.0001165447606774534.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+0.63%
|30 jours
|$ -0.0000392300
|-33.63%
|60 jours
|$ -0.0000352143
|-30.18%
|90 jours
|$ -0.0001165447606774534
|-49.97%
Introducing Marscoin ($MARS) – The Next Four.Meme Moonshot The meme season is in full force, and following the viral success of Test Token on Four.Meme, another contender is ready to take off—Marscoin ($MARS). After CZ’s tweet about Test Token sent it soaring, the same phenomenon is now brewing for Marscoin, which has also been mentioned by CZ. History repeats itself, and we all saw what happened when Test Token launched on Four.Meme—it rocketed to the moon with the CZ Effect behind it. Marscoin ($MARS) is following the same trajectory, but this time, we’re not stopping at the moon—we’re heading straight to Mars. With the power of Four.Meme’s ecosystem, $MARS is set to capitalize on community-driven hype, organic growth, and strong meme culture. Memecoins thrive on engagement and narratives, and what better story than a token inspired by Mars—the next frontier. As one of the hottest BSC memecoins, Marscoin is attracting attention fast. With CZ’s mention sparking interest, early adopters are gearing up for another massive run, similar to what we saw with Test Token. This is your chance to get in early and be part of the next viral sensation. Don’t miss out—Marscoin is your ticket to the next meme-fueled moon mission. Join the $MARS community now and ride the momentum.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra Marscoin (MARS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Marscoin (MARS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Marscoin.
Consultez la prévision de prix de Marscoin maintenant !
Comprendre la tokenomics de Marscoin (MARS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MARS !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|09-11 22:05:00
|Mises à jour de l'industrie
Le taux annuel de l'IPC non ajusté américain d'août enregistré à 2,9 %, conforme aux attentes du marché
|09-11 17:57:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indice de la saison des altcoins atteint un sommet de 90 jours, actuellement à 67
|09-11 14:45:00
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 741,5 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 171,5 millions de dollars
|09-11 06:45:00
|Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin reprennent, avec un transfert net sortant de 2 918,57 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
|09-11 04:54:00
|Mises à jour de l'industrie
Président de la SEC : La Combinaison de la Blockchain et de l'IA Ouvrira une Nouvelle Ère de Prospérité, la SEC Déterminée à Saisir les Opportunités Actuelles
|09-10 13:05:00
|Mises à jour de l'industrie
Le rallye des altcoins pourrait être "de courte durée", la capitalisation du marché crypto tombe sous les 4 billions de dollars
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.