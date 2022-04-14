Tokenomics de Marscoin (MARS)
Informations sur Marscoin (MARS)
Introducing Marscoin ($MARS) – The Next Four.Meme Moonshot
The meme season is in full force, and following the viral success of Test Token on Four.Meme, another contender is ready to take off—Marscoin ($MARS). After CZ’s tweet about Test Token sent it soaring, the same phenomenon is now brewing for Marscoin, which has also been mentioned by CZ.
History repeats itself, and we all saw what happened when Test Token launched on Four.Meme—it rocketed to the moon with the CZ Effect behind it. Marscoin ($MARS) is following the same trajectory, but this time, we’re not stopping at the moon—we’re heading straight to Mars.
With the power of Four.Meme’s ecosystem, $MARS is set to capitalize on community-driven hype, organic growth, and strong meme culture. Memecoins thrive on engagement and narratives, and what better story than a token inspired by Mars—the next frontier.
As one of the hottest BSC memecoins, Marscoin is attracting attention fast. With CZ’s mention sparking interest, early adopters are gearing up for another massive run, similar to what we saw with Test Token. This is your chance to get in early and be part of the next viral sensation.
Don’t miss out—Marscoin is your ticket to the next meme-fueled moon mission. Join the $MARS community now and ride the momentum.
Tokenomics et analyse de prix de Marscoin (MARS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Marscoin (MARS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Marscoin (MARS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Marscoin (MARS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MARS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MARS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MARS, explorez le prix en direct du token MARS !
Prévision du prix de MARS
Vous voulez savoir dans quelle direction MARS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MARS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.