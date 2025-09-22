Prix de MechaOs (MECHA)
Le prix en temps réel de MechaOs (MECHA) est de $0.0054096. Au cours des dernières 24 heures, MECHA a évolué entre un minimum de $ 0.00511118 et un maximum de $ 0.00589142, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MECHA est $ 0.01016011, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00442881.
En termes de performance à court terme, MECHA a évolué de -0.50% au cours de la dernière heure, +2.46% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de MechaOs est de $ 542.50K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MECHA est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 542.50K.
Aujourd'hui, la variation du prix de MechaOs en USD était de $ +0.00012988.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de MechaOs en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de MechaOs en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de MechaOs en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00012988
|+2.46%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
MechaOS is a decentralized operating system that connects blockchain with robotics. It turns robots into true digital workers with their own identity and wallet. This means that each robot can receive tasks, complete them, and get paid fully autonomously. How does it work in practice? • Every robot is assigned its own Ethereum wallet. • Tasks are published on-chain, and robots can pick them up and execute them through ROS2 commands. • Once the job is done, the robot provides proof: sensor data, logs, and hashed outputs. Everything is stored permanently and cannot be altered. Payment goes directly to the robot once the task is verified. The core features of MechaOS are transparency, security, and full autonomy. The system is decentralized and requires no intermediaries, meaning there’s no single point of failure or room for manipulation. Every task and every result is verifiable and provable. The benefits are massive: robots become freelancers, able to work and earn on their own, while humans and companies receive guaranteed and verifiable results. This opens up new possibilities in industries like logistics, manufacturing, automation, and surveillance.
