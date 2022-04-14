Tokenomics de MechaOs (MECHA)
Informations sur MechaOs (MECHA)
MechaOS is a decentralized operating system that connects blockchain with robotics. It turns robots into true digital workers with their own identity and wallet. This means that each robot can receive tasks, complete them, and get paid fully autonomously.
How does it work in practice?
• Every robot is assigned its own Ethereum wallet. • Tasks are published on-chain, and robots can pick them up and execute them through ROS2 commands. • Once the job is done, the robot provides proof: sensor data, logs, and hashed outputs. Everything is stored permanently and cannot be altered. Payment goes directly to the robot once the task is verified.
The core features of MechaOS are transparency, security, and full autonomy. The system is decentralized and requires no intermediaries, meaning there’s no single point of failure or room for manipulation. Every task and every result is verifiable and provable.
The benefits are massive: robots become freelancers, able to work and earn on their own, while humans and companies receive guaranteed and verifiable results. This opens up new possibilities in industries like logistics, manufacturing, automation, and surveillance.
Tokenomics et analyse de prix de MechaOs (MECHA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MechaOs (MECHA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de MechaOs (MECHA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de MechaOs (MECHA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MECHA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MECHA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MECHA, explorez le prix en direct du token MECHA !
Prévision du prix de MECHA
Vous voulez savoir dans quelle direction MECHA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MECHA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.