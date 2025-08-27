Informations sur le prix de Medical Intelligence (MEDI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.216208 $ 0.216208 $ 0.216208 Bas 24 h $ 0.246102 $ 0.246102 $ 0.246102 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.216208$ 0.216208 $ 0.216208 Haut 24 h $ 0.246102$ 0.246102 $ 0.246102 Sommet historique $ 0.246102$ 0.246102 $ 0.246102 Prix le plus bas $ 0.216208$ 0.216208 $ 0.216208 Variation du prix (1 h) -0.95% Changement de prix (1J) +9.87% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Medical Intelligence (MEDI) est de $0.240882. Au cours des dernières 24 heures, MEDI a évolué entre un minimum de $ 0.216208 et un maximum de $ 0.246102, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MEDI est $ 0.246102, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.216208.

En termes de performance à court terme, MEDI a évolué de -0.95% au cours de la dernière heure, +9.87% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Medical Intelligence (MEDI)

Capitalisation boursière $ 24.09M$ 24.09M $ 24.09M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 24.09M$ 24.09M $ 24.09M Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 99,999,981.62899 99,999,981.62899 99,999,981.62899

La capitalisation boursière actuelle de Medical Intelligence est de $ 24.09M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MEDI est de 100.00M, avec une offre totale de 99999981.62899. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 24.09M.