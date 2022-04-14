Découvrez les informations clés sur Medical Intelligence (MEDI), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Medical Intelligence (MEDI)

Medical Intelligence In Your Pocket

MEDI is an AI-powered health companion that combines conversational and vision-enabled AI with a non-custodial wallet to simplify everyday health tasks. It helps users find credible information, book appointments, and keep their data secure and private.

The Healthcare System is Broken Rising costs, geographic barriers, administrative burden, and chronic disease management failures are creating a healthcare accessibility crisis that affects millions.

Site officiel : https://medi.healthcare/