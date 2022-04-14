Tokenomics de Medical Intelligence (MEDI)

Tokenomics de Medical Intelligence (MEDI)

Découvrez les informations clés sur Medical Intelligence (MEDI), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
USD

Informations sur Medical Intelligence (MEDI)

Medical Intelligence In Your Pocket

MEDI is an AI-powered health companion that combines conversational and vision-enabled AI with a non-custodial wallet to simplify everyday health tasks. It helps users find credible information, book appointments, and keep their data secure and private.

The Healthcare System is Broken Rising costs, geographic barriers, administrative burden, and chronic disease management failures are creating a healthcare accessibility crisis that affects millions.

Site officiel :
https://medi.healthcare/

Tokenomics et analyse de prix de Medical Intelligence (MEDI)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Medical Intelligence (MEDI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 25.57M
$ 25.57M$ 25.57M
Offre totale :
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Offre en circulation :
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 25.57M
$ 25.57M$ 25.57M
Sommet historique :
$ 0.255658
$ 0.255658$ 0.255658
Bas historique :
$ 0.216208
$ 0.216208$ 0.216208
Prix actuel :
$ 0.257145
$ 0.257145$ 0.257145

Tokenomics de Medical Intelligence (MEDI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Medical Intelligence (MEDI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens MEDI qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens MEDI pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MEDI, explorez le prix en direct du token MEDI !

Prévision du prix de MEDI

Vous voulez savoir dans quelle direction MEDI pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MEDI combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?

MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.

Plus de 4,000 paires de trading sur les marchés au comptant (Spot) et sur les contrats à terme (Futures)
Les listings de tokens les plus rapides parmi les CEX
Liquidité #1 du secteur
Frais les plus bas, soutenus par un service client disponible 24h/24 et 7j/7
Transparence à 100 % des réserves de tokens pour les fonds des utilisateurs
Barrières d'entrée ultra faibles : achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT
mc_how_why_title
Achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT : votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie !

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.