Informations sur le prix de Metamars (MARS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00099781 Haut 24 h $ 0.00195415 Sommet historique $ 1.88 Prix le plus bas $ 0.00099781 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) +18.11% Variation du prix (7 j) -53.12%

Le prix en temps réel de Metamars (MARS) est de $0.00187497. Au cours des dernières 24 heures, MARS a évolué entre un minimum de $ 0.00099781 et un maximum de $ 0.00195415, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MARS est $ 1.88, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00099781.

En termes de performance à court terme, MARS a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, +18.11% sur 24 heures et de -53.12% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Metamars (MARS)

Capitalisation boursière $ 311.76K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 487.42K Offre en circulation 166.30M Offre totale 260,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Metamars est de $ 311.76K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MARS est de 166.30M, avec une offre totale de 260000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 487.42K.