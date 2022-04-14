Découvrez les informations clés sur Metamars (MARS), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Metamars (MARS)

MetaMars is a Web3 metaverse platform with Mars as its theme. By integrating virtual reality, crypto economics, and social networks, MetaMars is pioneering a new way of digital interaction and value creation. This innovative digital world combines Mars exploration with blockchain technology, providing users with a unique immersive experience.

MetaMars consists of several key components, including NFT collections, community engagement, unique experiences, a rewards system, blockchain technology, ecosystem partnerships, and governance mechanisms.

Core Token (MARS) The native currency of the platform, facilitating transactions, governance participation, and rewarding users for their contributions and engagement within the ecosystem.

Site officiel : https://www.metamars.io/