Qu'est-ce que Mezo USD (MUSD)

MUSD is Mezo's native stablecoin, 100% backed by Bitcoin reserves and designed to maintain a 1:1 value with the US dollar. This is advantageous compared to other DeFi lending platforms due to the competitive collateralization requirements in the market, which are significantly more capital-efficient compared to other major DeFi protocols. To ensure that the entire stablecoin supply remains fully backed by collateral, if a position falls under the minimum collateral ratio, it will be closed (liquidated). This ensures the health and stability of the MUSD model. For more information: https://mezo.org/docs/users/musd

Ressource de Mezo USD (MUSD) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Mezo USD (MUSD)

Comprendre la tokenomics de Mezo USD (MUSD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MUSD !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Mezo USD (MUSD) Combien vaut Mezo USD (MUSD) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MUSD en USD est de 1.019 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MUSD à USD ? $ 1.019 . Consultez le Le prix actuel de MUSD en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Mezo USD ? La capitalisation boursière de MUSD est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MUSD ? L'offre en circulation de MUSD est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MUSD ? MUSD a atteint un prix ATH de 1.036 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MUSD ? MUSD a vu un prix ATL de 1.018 USD . Quel est le volume de trading de MUSD ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MUSD est de -- USD . Est-ce que MUSD va augmenter cette année ? MUSD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MUSD pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Mezo USD (MUSD)