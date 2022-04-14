Découvrez les informations clés sur Mezo USD (MUSD), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Mezo USD (MUSD)

MUSD is Mezo's native stablecoin, 100% backed by Bitcoin reserves and designed to maintain a 1:1 value with the US dollar.

This is advantageous compared to other DeFi lending platforms due to the competitive collateralization requirements in the market, which are significantly more capital-efficient compared to other major DeFi protocols.

To ensure that the entire stablecoin supply remains fully backed by collateral, if a position falls under the minimum collateral ratio, it will be closed (liquidated). This ensures the health and stability of the MUSD model. For more information: https://mezo.org/docs/users/musd

Site officiel : https://www.mezo.org Livre blanc : https://mezo.org/docs/users/musd