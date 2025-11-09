Prix de mfercoin aujourd'hui

Le prix de mfercoin (MFER) en direct est actuellement de $ 0.00370646, avec une variation de 9.61 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MFER en USD est de $ 0.00370646 par MFER.

mfercoin se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 3,706,361 et une offre en circulation de 1000.00M MFER. Au cours des dernières 24 heures, MFER a été échangé entre $ 0.00320345 (plus bas) et $ 0.00379329 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.263597, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00280157.

En termes de performance à court terme, MFER a varié de +0.38% au cours de la dernière heure et de -2.40% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour mfercoin (MFER)

Capitalisation boursière $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,998,066.04 999,998,066.04 999,998,066.04

La capitalisation boursière actuelle de mfercoin est de $ 3.71M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MFER est de 1000.00M, avec une offre totale de 999998066.04. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.71M.