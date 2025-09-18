Qu'est-ce que MicroBuy Bot (MICROBUY)

MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH. Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth. By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de MicroBuy Bot (MICROBUY) Site officiel

Prévision de prix de MicroBuy Bot (USD)

Combien vaudra MicroBuy Bot (MICROBUY) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs MicroBuy Bot (MICROBUY) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour MicroBuy Bot.

Consultez la prévision de prix de MicroBuy Bot maintenant !

MICROBUY en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de MicroBuy Bot (MICROBUY)

Comprendre la tokenomics de MicroBuy Bot (MICROBUY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MICROBUY !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur MicroBuy Bot (MICROBUY) Combien vaut MicroBuy Bot (MICROBUY) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MICROBUY en USD est de 0.00040326 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MICROBUY à USD ? $ 0.00040326 . Consultez le Le prix actuel de MICROBUY en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de MicroBuy Bot ? La capitalisation boursière de MICROBUY est de $ 398.90K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MICROBUY ? L'offre en circulation de MICROBUY est de 1000.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MICROBUY ? MICROBUY a atteint un prix ATH de 0.00040505 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MICROBUY ? MICROBUY a vu un prix ATL de 0.00038164 USD . Quel est le volume de trading de MICROBUY ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MICROBUY est de -- USD . Est-ce que MICROBUY va augmenter cette année ? MICROBUY pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MICROBUY pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur MicroBuy Bot (MICROBUY)