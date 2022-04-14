Découvrez les informations clés sur MicroBuy Bot (MICROBUY), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur MicroBuy Bot (MICROBUY)

MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH.

Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth.

By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.

Site officiel : https://microbuy.co/