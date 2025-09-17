Informations sur le prix de Midas mAPOLLO (MAPOLLO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.02 $ 1.02 $ 1.02 Bas 24 h $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 Haut 24 h $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 Sommet historique $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 Prix le plus bas $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Variation du prix (1 h) 0.00% Changement de prix (1J) +0.18% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Midas mAPOLLO (MAPOLLO) est de $1.022. Au cours des dernières 24 heures, MAPOLLO a évolué entre un minimum de $ 1.02 et un maximum de $ 1.022, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MAPOLLO est $ 1.022, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.019.

En termes de performance à court terme, MAPOLLO a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, +0.18% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

Capitalisation boursière $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M Offre en circulation 6.05M 6.05M 6.05M Offre totale 6,052,257.087446687 6,052,257.087446687 6,052,257.087446687

La capitalisation boursière actuelle de Midas mAPOLLO est de $ 6.18M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MAPOLLO est de 6.05M, avec une offre totale de 6052257.087446687. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.18M.