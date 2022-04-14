Tokenomics de Midas mAPOLLO (MAPOLLO)
mAPOLLO is a tokenised certificate issued by Midas, structured to reference the performance of selected multi-chain stablecoin yield strategies managed by Apollo Crypto Fund. Apollo is an award-winning digital asset manager with a multi-strategy mandate focused on assets building new financial infrastructure. mAPOLLO is designed to provide on-chain access to market-neutral and diversified DeFi strategies.
Tokenomics de Midas mAPOLLO (MAPOLLO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Midas mAPOLLO (MAPOLLO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MAPOLLO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MAPOLLO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.