Qu'est-ce que Moolah (MOOLAH)

$Moolah is a meme token inspired by the mascot of ListaDAO, a decentralized finance (DeFi) protocol. Launched on the Flap.sh platform, $Moolah has garnered attention due to its official authorization from ListaDAO and its strategic positioning within the DeFi and meme coin ecosystems. $Moolah’s official authorization by ListaDAO sets it apart from many other meme coins, which often lack formal endorsements. According to posts on X, ListaDAO has actively promoted $Moolah, with mentions of its mascot status and interactions with the token’s official account (@Moolah_bsc ). This backing suggests a strategic alignment with ListaDAO’s broader goals, potentially positioning $Moolah as a “blue-chip” meme coin within the ecosystem. Additionally, Flap.sh and even Binance Chain have shown support through social media engagement, hinting at broader institutional interest.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Moolah (MOOLAH) Combien vaut Moolah (MOOLAH) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MOOLAH en USD est de 0.0072633 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MOOLAH à USD ? $ 0.0072633 . Consultez le Le prix actuel de MOOLAH en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Moolah ? La capitalisation boursière de MOOLAH est de $ 7.26M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MOOLAH ? L'offre en circulation de MOOLAH est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MOOLAH ? MOOLAH a atteint un prix ATH de 0.01204979 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MOOLAH ? MOOLAH a vu un prix ATL de 0.00373654 USD . Quel est le volume de trading de MOOLAH ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MOOLAH est de -- USD . Est-ce que MOOLAH va augmenter cette année ? MOOLAH pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MOOLAH pour une analyse plus approfondie.

