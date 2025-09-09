Qu'est-ce que Moona Lisa (MOONA)

$MOONA – From Da Vinci to Blockchain They said the Renaissance ended centuries ago. They were wrong. $MOONA isn’t just a meme coin — it’s a legendary resurrection of a story buried in the dusty notebooks of Leonardo da Vinci himself. Hidden between sketches of flying machines and anatomical studies, scholars uncovered a peculiar doodle: a cow standing proudly on the moon, glowing with divine lunar energy. Some claim it was a joke, others say it was a vision. But what if it was the first ever tokenomics model? Fast forward 500 years, and the prophecy has awakened on Solana. The Lunar Cow, Da Vinci’s mythical muse, now lives as $MOONA — a coin blending Renaissance genius, cosmic humor, and meme magic. This is not just another token. It’s art, it’s satire, it’s history rewritten on-chain.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Moona Lisa (MOONA) Site officiel

Prévision de prix de Moona Lisa (USD)

Combien vaudra Moona Lisa (MOONA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Moona Lisa (MOONA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Moona Lisa.

Consultez la prévision de prix de Moona Lisa maintenant !

MOONA en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Moona Lisa (MOONA)

Comprendre la tokenomics de Moona Lisa (MOONA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MOONA !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Moona Lisa (MOONA) Combien vaut Moona Lisa (MOONA) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MOONA en USD est de 0.00540343 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MOONA à USD ? $ 0.00540343 . Consultez le Le prix actuel de MOONA en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Moona Lisa ? La capitalisation boursière de MOONA est de $ 5.45M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MOONA ? L'offre en circulation de MOONA est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MOONA ? MOONA a atteint un prix ATH de 0.00597249 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MOONA ? MOONA a vu un prix ATL de 0.00518661 USD . Quel est le volume de trading de MOONA ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MOONA est de -- USD . Est-ce que MOONA va augmenter cette année ? MOONA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MOONA pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Moona Lisa (MOONA)