Qu'est-ce que Moonsama (SAMA)

Exosama Network is the inevitable next chapter for the ever-growing Moonsama Multiverse Community. It is a versatile metaverse-focused blockchain built to accommodate NFT projects from many fields of life, such as gaming, music, artwork, and fashion. The Network features high-performance EVM capability, and can be bridged to multiple metaverses and ecosystems. Exosama Network is the first enterprise-grade blockchain with a simple but fair NFT-based governance model and a gas token that originates from players' in-game efforts. It is structured to host and accommodate the entire Moonsama metaverse and game economy. SAMA, the gas and utility coin of Exosama Network, may be minted through the migration of Raresama (Poop) tokens, earlier distributed to players in the Moonsama Multiverse proportional to their in-game activity and achievements.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Moonsama (SAMA) Site officiel

Tokenomics de Moonsama (SAMA)

Comprendre la tokenomics de Moonsama (SAMA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SAMA !