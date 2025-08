Qu'est-ce que Morphware (XMW)

Morphware is a technology platform that delivers enterprise AI agent solutions using NVIDIA B200 and H200 GPUs. The company’s infrastructure is powered by hydroelectric energy from the Itaipu Dam, enabling cost-effective and sustainable AI services. Morphware also operates Bitcoin mining facilities utilizing excess clean energy, creating dual revenue streams. The Morphware Token (XMW) is used for platform governance, access to AI services, and participation in the project’s ecosystem. The platform offers a range of AI solutions for workflow automation, data extraction, and content generation, with a focus on efficiency, transparency, and sustainability.

Ressource de Morphware (XMW) Site officiel

Tokenomics de Morphware (XMW)

Comprendre la tokenomics de Morphware (XMW) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token XMW !