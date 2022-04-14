Découvrez les informations clés sur MultiPlanetary Inus (INUS), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur MultiPlanetary Inus (INUS)

What is the project about? MultiPlanetary INUS - The first ever token that combines P2E with AI to unify the top Meme coin community.

What makes your project unique? INUS mission is "to make MEME practical." As a token to give Meme a practical application, INUS has chosen to use the P2E game as a vehicle, combined with AI, to provide the market with a second generation Memecoin.

History of your project.

What’s next for your project? Release P2E games combined with AI

What can your token be used for?

Site officiel : https://multiplanetaryinus.io/ Livre blanc : https://multiplanetaryinus.io/Multiplanetaryinus-wp-1.pdf