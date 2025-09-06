Qu'est-ce que MXC (MXC)

The MXC vision is to introduce a systematic process to both simplify and increase IoT data transactions The decentralized infrastructure upon which MXC’s system is based is the future of Low Power Wide Access Network (LPWAN) and the Machine eXchange Protocol (MXProtocol). Utilizing this solid device network foundation, MXC is introducing an extraordinarily unique coin offering, Machine eXchange Coin (MXC), which allows for increased data transactions and an idiosyncratic data flow monetization within the mammoth data market. MXProtocol places a keen focus on reducing collision between networks, constructing an inter-chain data market, developing a market for network coverage and introducing an independent Quality of Services (QoS) framework for both data providers and receivers. For the first time ever, individual network users, corporations and enterprises can all participate in the construction of decentralized, ubiquitous and secure LPWAN. Simply by connecting “anything” to the network, adopters will be able to profit and trade MXC. The trading network is built on the premise of the “sharing economy.” Therefore, it is uniquely and exclusively owned by users — both individuals and enterprises — who take advantage of the monetization of the network in two ways: 1. By increasing uplink and downlink coverage via a Gateway, e.g. a MatchBox LPWAN Gateway, Cisco LPWAN Gateway 2. By unleashing access to a massive network of published and traded data to the marketplace which is securely traded using blockchain technology

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur MXC (MXC) Combien vaut MXC (MXC) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MXC en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MXC à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de MXC en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de MXC ? La capitalisation boursière de MXC est de $ 1.89M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MXC ? L'offre en circulation de MXC est de 3.03B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MXC ? MXC a atteint un prix ATH de 0.133537 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MXC ? MXC a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de MXC ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MXC est de -- USD . Est-ce que MXC va augmenter cette année ? MXC pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MXC pour une analyse plus approfondie.

