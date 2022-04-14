Tokenomics de MXC (MXC)
The MXC vision is to introduce a systematic process to both simplify and increase IoT data transactions
The decentralized infrastructure upon which MXC’s system is based is the future of Low Power Wide Access Network (LPWAN) and the Machine eXchange Protocol (MXProtocol). Utilizing this solid device network foundation, MXC is introducing an extraordinarily unique coin offering, Machine eXchange Coin (MXC), which allows for increased data transactions and an idiosyncratic data flow monetization within the mammoth data market.
MXProtocol places a keen focus on reducing collision between networks, constructing an inter-chain data market, developing a market for network coverage and introducing an independent Quality of Services (QoS) framework for both data providers and receivers. For the first time ever, individual network users, corporations and enterprises can all participate in the construction of decentralized, ubiquitous and secure LPWAN. Simply by connecting “anything” to the network, adopters will be able to profit and trade MXC.
The trading network is built on the premise of the “sharing economy.” Therefore, it is uniquely and exclusively owned by users — both individuals and enterprises — who take advantage of the monetization of the network in two ways: 1. By increasing uplink and downlink coverage via a Gateway, e.g. a MatchBox LPWAN Gateway, Cisco LPWAN Gateway 2. By unleashing access to a massive network of published and traded data to the marketplace which is securely traded using blockchain technology
Tokenomics et analyse de prix de MXC (MXC)
Tokenomics de MXC (MXC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de MXC (MXC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MXC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MXC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MXC, explorez le prix en direct du token MXC !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.