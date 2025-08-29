Qu'est-ce que Nativ (NTV)

Nativ is a pioneering business ecosystem that combines a virtual Earth environment with a blockchainpowered investment platform and thriving economy. This is the first accessible gateway into the AIenhanced environment, offering a recognisable virtual environment for users to interact with and a unique intelligent economy that offers multiple methods of generating rewards. Nativ’s unique virtual economy grows organically as more users engage and interact with the environment. For a small amount, users (known as Nativs) can buy virtual land and locations they recognise to develop, rent or sell. They can open businesses, acquire non-fungible tokens (NFTs) and create a portfolio of digital assets. These assets can then be used to generate additional Nativ tokens (NTV), which can be reinvested or extracted. AI-driven market insights help users optimise their assets, while blockchain technology ensures secure and transparent transactions. Over time, Nativs can build a digital empire spanning cities, countries, and continents. As the ecosystem evolves, more features within Nativ unlock, resulting in an infinitely adaptive and expanding environment.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Nativ (NTV) Combien vaut Nativ (NTV) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de NTV en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de NTV à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de NTV en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Nativ ? La capitalisation boursière de NTV est de $ 477.09K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de NTV ? L'offre en circulation de NTV est de 29.53B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NTV ? NTV a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NTV ? NTV a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de NTV ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NTV est de -- USD . Est-ce que NTV va augmenter cette année ? NTV pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de NTV pour une analyse plus approfondie.

