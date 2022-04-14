Tokenomics de Nativ (NTV)
Informations sur Nativ (NTV)
Nativ is a pioneering business ecosystem that combines a virtual Earth environment with a blockchainpowered investment platform and thriving economy. This is the first accessible gateway into the AIenhanced environment, offering a recognisable virtual environment for users to interact with and a unique intelligent economy that offers multiple methods of generating rewards. Nativ’s unique virtual economy grows organically as more users engage and interact with the environment. For a small amount, users (known as Nativs) can buy virtual land and locations they recognise to develop, rent or sell. They can open businesses, acquire non-fungible tokens (NFTs) and create a portfolio of digital assets. These assets can then be used to generate additional Nativ tokens (NTV), which can be reinvested or extracted. AI-driven market insights help users optimise their assets, while blockchain technology ensures secure and transparent transactions. Over time, Nativs can build a digital empire spanning cities, countries, and continents. As the ecosystem evolves, more features within Nativ unlock, resulting in an infinitely adaptive and expanding environment.
Tokenomics et analyse de prix de Nativ (NTV)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Nativ (NTV), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Nativ (NTV) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Nativ (NTV) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de NTV, explorez le prix en direct du token NTV !
