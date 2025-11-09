Prix de NESHUDO aujourd'hui

Le prix de NESHUDO (NESHUDO) en direct est actuellement de $ 0.00001008, avec une variation de 17.05 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de NESHUDO en USD est de $ 0.00001008 par NESHUDO.

NESHUDO se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 10,079.4 et une offre en circulation de 999.96M NESHUDO. Au cours des dernières 24 heures, NESHUDO a été échangé entre $ 0.0000099 (plus bas) et $ 0.0000122 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00006129, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0000099.

En termes de performance à court terme, NESHUDO a varié de -0.66% au cours de la dernière heure et de -28.16% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour NESHUDO (NESHUDO)

Capitalisation boursière $ 10.08K$ 10.08K $ 10.08K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.08K$ 10.08K $ 10.08K Offre en circulation 999.96M 999.96M 999.96M Offre totale 999,958,321.210567 999,958,321.210567 999,958,321.210567

La capitalisation boursière actuelle de NESHUDO est de $ 10.08K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NESHUDO est de 999.96M, avec une offre totale de 999958321.210567. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.08K.