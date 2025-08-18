Informations sur le prix de Nexora (NEX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.343283 $ 0.343283 $ 0.343283 Bas 24 h $ 0.366457 $ 0.366457 $ 0.366457 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.343283$ 0.343283 $ 0.343283 Haut 24 h $ 0.366457$ 0.366457 $ 0.366457 Sommet historique $ 0.372078$ 0.372078 $ 0.372078 Prix le plus bas $ 0.343283$ 0.343283 $ 0.343283 Variation du prix (1 h) +0.38% Changement de prix (1J) -2.76% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Nexora (NEX) est de $0.345932. Au cours des dernières 24 heures, NEX a évolué entre un minimum de $ 0.343283 et un maximum de $ 0.366457, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NEX est $ 0.372078, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.343283.

En termes de performance à court terme, NEX a évolué de +0.38% au cours de la dernière heure, -2.76% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Nexora (NEX)

Capitalisation boursière $ 19.37M$ 19.37M $ 19.37M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 34.59M$ 34.59M $ 34.59M Offre en circulation 56.00M 56.00M 56.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Nexora est de $ 19.37M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NEX est de 56.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.59M.