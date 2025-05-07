Tokenomics de Nexora (NEX)
Informations sur Nexora (NEX)
Nexora (NEX) is a decentralized ERC-20 token on the Ethereum blockchain, launched May 7, 2025 by Nexora Technologies LLC. Designed for long-term sustainability, Nexora focuses on secure, transparent, and utility-driven DeFi solutions. It launched with over $240,000 in Uniswap V4 liquidity, fully locked via Team Finance until July 2026. The tokenomics model ensures fairness, liquidity safety, and growth potential. The roadmap includes staking, governance, and multi-chain expansion to deliver lasting value to holders and the broader DeFi ecosystem.
Tokenomics et analyse de prix de Nexora (NEX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Nexora (NEX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Nexora (NEX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Nexora (NEX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens NEX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens NEX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de NEX, explorez le prix en direct du token NEX !
Prévision du prix de NEX
Vous voulez savoir dans quelle direction NEX pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de NEX combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.