Informations sur le prix de Nockchain (NOCK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01909228 $ 0.01909228 $ 0.01909228 Bas 24 h $ 0.03169371 $ 0.03169371 $ 0.03169371 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01909228$ 0.01909228 $ 0.01909228 Haut 24 h $ 0.03169371$ 0.03169371 $ 0.03169371 Sommet historique $ 0.02879484$ 0.02879484 $ 0.02879484 Prix le plus bas $ 0.01699251$ 0.01699251 $ 0.01699251 Variation du prix (1 h) +22.87% Changement de prix (1J) +39.68% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Nockchain (NOCK) est de $0.03169369. Au cours des dernières 24 heures, NOCK a évolué entre un minimum de $ 0.01909228 et un maximum de $ 0.03169371, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NOCK est $ 0.02879484, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01699251.

En termes de performance à court terme, NOCK a évolué de +22.87% au cours de la dernière heure, +39.68% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Nockchain (NOCK)

Capitalisation boursière $ 38.67M$ 38.67M $ 38.67M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 135.97M$ 135.97M $ 135.97M Offre en circulation 1.22B 1.22B 1.22B Offre totale 4,290,000,000.0 4,290,000,000.0 4,290,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Nockchain est de $ 38.67M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NOCK est de 1.22B, avec une offre totale de 4290000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 135.97M.