Découvrez les informations clés sur Nockchain (NOCK), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Nockchain (NOCK)

Nockchain is the first L1 blockchain powered by Zero-Knowledge Proof of Work (ZKPoW). Nodes secure the chain and produce blocks by mining zero-knowledge proofs in a PoW competition. Transactions scale as the network difficulty grows to maintain a high velocity of money without bottlenecking.

$NOCK is the digital asset for the Nock ecosystem. It's scarce hard money secured by zero-knowledge proofs on Nockchain. $NOCK was fair-launched with no pre-mine in May 2025.

Site officiel : https://www.nockchain.org/