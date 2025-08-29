Prix de Nosey (NOSEY)
-0.41%
+16.81%
--
--
Le prix en temps réel de Nosey (NOSEY) est de $0.00109256. Au cours des dernières 24 heures, NOSEY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.00121502, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NOSEY est $ 0.00121502, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.
En termes de performance à court terme, NOSEY a évolué de -0.41% au cours de la dernière heure, +16.81% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Nosey est de $ 1.05M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NOSEY est de 999.17M, avec une offre totale de 999166955.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.05M.
Aujourd'hui, la variation du prix de Nosey en USD était de $ +0.00015722.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Nosey en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Nosey en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Nosey en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00015722
|+16.81%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
Nosey is a community-driven memecoin built on the Solana blockchain. The token is inspired by the viral TikTok creator Citra, who is building a 10-foot tall animatronic robot. The project brings this character and lore into the crypto ecosystem, using Nosey as a cultural and meme-driven asset for the Solana community. Nosey has no centralized roadmap or utility promises, but functions as a cultural token that ties together social media virality and blockchain activity. The contract is deployed on Solana and trading is available on decentralized exchanges.
