Qu'est-ce que Nosey (NOSEY)

Nosey is a community-driven memecoin built on the Solana blockchain. The token is inspired by the viral TikTok creator Citra, who is building a 10-foot tall animatronic robot. The project brings this character and lore into the crypto ecosystem, using Nosey as a cultural and meme-driven asset for the Solana community. Nosey has no centralized roadmap or utility promises, but functions as a cultural token that ties together social media virality and blockchain activity. The contract is deployed on Solana and trading is available on decentralized exchanges.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Nosey (NOSEY) Combien vaut Nosey (NOSEY) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de NOSEY en USD est de 0.00109256 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de NOSEY à USD ? $ 0.00109256 . Consultez le Le prix actuel de NOSEY en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Nosey ? La capitalisation boursière de NOSEY est de $ 1.05M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de NOSEY ? L'offre en circulation de NOSEY est de 999.17M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NOSEY ? NOSEY a atteint un prix ATH de 0.00121502 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NOSEY ? NOSEY a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de NOSEY ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NOSEY est de -- USD . Est-ce que NOSEY va augmenter cette année ? NOSEY pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de NOSEY pour une analyse plus approfondie.

