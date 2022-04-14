Découvrez les informations clés sur Nosey (NOSEY), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Nosey (NOSEY)

Nosey is a community-driven memecoin built on the Solana blockchain.

The token is inspired by the viral TikTok creator Citra, who is building a 10-foot tall animatronic robot. The project brings this character and lore into the crypto ecosystem, using Nosey as a cultural and meme-driven asset for the Solana community.

Nosey has no centralized roadmap or utility promises, but functions as a cultural token that ties together social media virality and blockchain activity. The contract is deployed on Solana and trading is available on decentralized exchanges.

Site officiel : https://x.com/i/communities/1958758241950650563