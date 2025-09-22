Informations sur le prix de Nova Shield (NVAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00028339 $ 0.00028339 $ 0.00028339 Bas 24 h $ 0.00035651 $ 0.00035651 $ 0.00035651 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00028339$ 0.00028339 $ 0.00028339 Haut 24 h $ 0.00035651$ 0.00035651 $ 0.00035651 Sommet historique $ 0.00036362$ 0.00036362 $ 0.00036362 Prix le plus bas $ 0.00026642$ 0.00026642 $ 0.00026642 Variation du prix (1 h) -2.27% Changement de prix (1J) +2.89% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Nova Shield (NVAI) est de $0.00033711. Au cours des dernières 24 heures, NVAI a évolué entre un minimum de $ 0.00028339 et un maximum de $ 0.00035651, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NVAI est $ 0.00036362, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00026642.

En termes de performance à court terme, NVAI a évolué de -2.27% au cours de la dernière heure, +2.89% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Nova Shield (NVAI)

Capitalisation boursière $ 329.93K$ 329.93K $ 329.93K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 329.93K$ 329.93K $ 329.93K Offre en circulation 978.68M 978.68M 978.68M Offre totale 978,676,316.6997728 978,676,316.6997728 978,676,316.6997728

La capitalisation boursière actuelle de Nova Shield est de $ 329.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NVAI est de 978.68M, avec une offre totale de 978676316.6997728. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 329.93K.