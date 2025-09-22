Le prix en temps réel de Nova Shield est aujourd'hui de 0.00033711 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de NVAI à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix NVAI facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Nova Shield est aujourd'hui de 0.00033711 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de NVAI à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix NVAI facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur NVAI

Informations sur le prix de NVAI

Site officiel de NVAI

Tokenomics de NVAI

Prévisions de prix de NVAI

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Nova Shield

Prix de Nova Shield (NVAI)

Non listé

Prix en temps réel : 1 NVAI à USD

$0.00033624
$0.00033624$0.00033624
+2.60%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Nova Shield (NVAI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-22 10:38:48 (UTC+8)

Informations sur le prix de Nova Shield (NVAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00028339
$ 0.00028339$ 0.00028339
Bas 24 h
$ 0.00035651
$ 0.00035651$ 0.00035651
Haut 24 h

$ 0.00028339
$ 0.00028339$ 0.00028339

$ 0.00035651
$ 0.00035651$ 0.00035651

$ 0.00036362
$ 0.00036362$ 0.00036362

$ 0.00026642
$ 0.00026642$ 0.00026642

-2.27%

+2.89%

--

--

Le prix en temps réel de Nova Shield (NVAI) est de $0.00033711. Au cours des dernières 24 heures, NVAI a évolué entre un minimum de $ 0.00028339 et un maximum de $ 0.00035651, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NVAI est $ 0.00036362, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00026642.

En termes de performance à court terme, NVAI a évolué de -2.27% au cours de la dernière heure, +2.89% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Nova Shield (NVAI)

$ 329.93K
$ 329.93K$ 329.93K

--
----

$ 329.93K
$ 329.93K$ 329.93K

978.68M
978.68M 978.68M

978,676,316.6997728
978,676,316.6997728 978,676,316.6997728

La capitalisation boursière actuelle de Nova Shield est de $ 329.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NVAI est de 978.68M, avec une offre totale de 978676316.6997728. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 329.93K.

Historique du prix de Nova Shield (NVAI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Nova Shield en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Nova Shield en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Nova Shield en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Nova Shield en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+2.89%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Nova Shield (NVAI)

Nova Shield is an AI-powered cybersecurity application designed to protect users from malware, wallet drainers, and other hidden threats that traditional antivirus tools often miss. Built initially for macOS, Nova Shield leverages large language models to monitor system activity, detect anomalies, and respond in real time through shell-level access. Its purpose is to close the multi-billion-dollar gap caused by undetected malware targeting digital assets, particularly crypto wallets. The platform provides simple installation, real-time defense, and an AI companion that executes commands, scans files, and prevents malicious activity without requiring users to be technical experts.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Nova Shield (NVAI)

Site officiel

Prévision de prix de Nova Shield (USD)

Combien vaudra Nova Shield (NVAI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Nova Shield (NVAI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Nova Shield.

Consultez la prévision de prix de Nova Shield maintenant !

NVAI en devises locales

Tokenomics de Nova Shield (NVAI)

Comprendre la tokenomics de Nova Shield (NVAI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token NVAI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Nova Shield (NVAI)

Combien vaut Nova Shield (NVAI) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de NVAI en USD est de 0.00033711 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de NVAI à USD ?
Le prix actuel de NVAI en USD est $ 0.00033711. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Nova Shield ?
La capitalisation boursière de NVAI est de $ 329.93K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de NVAI ?
L'offre en circulation de NVAI est de 978.68M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NVAI ?
NVAI a atteint un prix ATH de 0.00036362 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NVAI ?
NVAI a vu un prix ATL de 0.00026642 USD.
Quel est le volume de trading de NVAI ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NVAI est de -- USD.
Est-ce que NVAI va augmenter cette année ?
NVAI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de NVAI pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-22 10:38:48 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Nova Shield (NVAI)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-21 13:36:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins rapporte 79, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant quatre jours consécutifs
09-21 12:39:00Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème BNB Chain en hausse générale, ASTER bondit de plus de 69% en 24 heures
09-21 11:06:00Mises à jour de l'industrie
Vitalik : La DeFi à faible risque est à Ethereum ce que la recherche est à Google
09-20 15:35:00Mises à jour de l'industrie
Les ETF Bitcoin Spot américains enregistrent des entrées nettes de 222,6 millions de dollars hier
09-19 14:44:00Mises à jour de l'industrie
Certains tokens de chaînes publiques montrent de la force, l'augmentation sur 24 heures d'IMX atteint 16,3%
09-19 12:40:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins affiche 76, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant deux jours consécutifs

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.