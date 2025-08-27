Informations sur le prix de OKX Wrapped BTC (XBTC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 109,185 $ 109,185 $ 109,185 Bas 24 h $ 112,137 $ 112,137 $ 112,137 Haut 24 h Bas 24 h $ 109,185$ 109,185 $ 109,185 Haut 24 h $ 112,137$ 112,137 $ 112,137 Sommet historique $ 124,367$ 124,367 $ 124,367 Prix le plus bas $ 98,464$ 98,464 $ 98,464 Variation du prix (1 h) -0.48% Changement de prix (1J) +1.40% Variation du prix (7 j) -1.32% Variation du prix (7 j) -1.32%

Le prix en temps réel de OKX Wrapped BTC (XBTC) est de $111,248. Au cours des dernières 24 heures, XBTC a évolué entre un minimum de $ 109,185 et un maximum de $ 112,137, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XBTC est $ 124,367, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 98,464.

En termes de performance à court terme, XBTC a évolué de -0.48% au cours de la dernière heure, +1.40% sur 24 heures et de -1.32% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour OKX Wrapped BTC (XBTC)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 195.89M$ 195.89M $ 195.89M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,760.79142704 1,760.79142704 1,760.79142704

La capitalisation boursière actuelle de OKX Wrapped BTC est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XBTC est de 0.00, avec une offre totale de 1760.79142704. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 195.89M.