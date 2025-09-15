Informations sur le prix de Onboarding (ONBOARDING) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00014175 Haut 24 h $ 0.00166146 Sommet historique $ 0.00166146 Prix le plus bas $ 0.00014175 Variation du prix (1 h) +14.79% Changement de prix (1J) -81.56% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Onboarding (ONBOARDING) est de $0.00020426. Au cours des dernières 24 heures, ONBOARDING a évolué entre un minimum de $ 0.00014175 et un maximum de $ 0.00166146, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ONBOARDING est $ 0.00166146, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00014175.

En termes de performance à court terme, ONBOARDING a évolué de +14.79% au cours de la dernière heure, -81.56% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Onboarding (ONBOARDING)

Capitalisation boursière $ 205.98K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 205.98K Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Onboarding est de $ 205.98K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ONBOARDING est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 205.98K.