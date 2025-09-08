Qu'est-ce que OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

What is Outlaw GameFi? Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games. GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy. Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit. Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Combien vaut OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de OUTLAW en USD est de 0.02133437 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de OUTLAW à USD ? $ 0.02133437 . Consultez le Le prix actuel de OUTLAW en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de OUTLAW Crypto Games ? La capitalisation boursière de OUTLAW est de $ 21.26M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de OUTLAW ? L'offre en circulation de OUTLAW est de 996.40M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de OUTLAW ? OUTLAW a atteint un prix ATH de 0.02164087 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de OUTLAW ? OUTLAW a vu un prix ATL de 0.00939904 USD . Quel est le volume de trading de OUTLAW ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour OUTLAW est de -- USD . Est-ce que OUTLAW va augmenter cette année ? OUTLAW pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de OUTLAW pour une analyse plus approfondie.

