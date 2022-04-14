Découvrez les informations clés sur OUTLAW Crypto Games (OUTLAW), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

Site officiel : https://www.outlawgames.app/