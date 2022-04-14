Tokenomics de OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)
Informations sur OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)
What is Outlaw GameFi?
Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.
GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.
Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.
Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders
Tokenomics et analyse de prix de OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de OUTLAW Crypto Games (OUTLAW), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens OUTLAW qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens OUTLAW pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de OUTLAW, explorez le prix en direct du token OUTLAW !
Prévision du prix de OUTLAW
Prévision du prix de OUTLAW
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.