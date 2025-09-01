Informations sur le prix de Ozarus (OZARUS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00005035 Haut 24 h $ 0.00006553 Sommet historique $ 0.00006553 Prix le plus bas $ 0.00005035 Variation du prix (1 h) +0.44% Changement de prix (1J) +26.03% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Ozarus (OZARUS) est de $0.00006453. Au cours des dernières 24 heures, OZARUS a évolué entre un minimum de $ 0.00005035 et un maximum de $ 0.00006553, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OZARUS est $ 0.00006553, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00005035.

En termes de performance à court terme, OZARUS a évolué de +0.44% au cours de la dernière heure, +26.03% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ozarus (OZARUS)

Capitalisation boursière $ 64.53K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 64.53K Offre en circulation 1000.00M Offre totale 999,996,860.299908

La capitalisation boursière actuelle de Ozarus est de $ 64.53K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OZARUS est de 1000.00M, avec une offre totale de 999996860.299908. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 64.53K.