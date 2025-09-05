Informations sur le prix de Paddle Finance (PADD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00128301 $ 0.00128301 $ 0.00128301 Bas 24 h $ 0.00136253 $ 0.00136253 $ 0.00136253 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00128301$ 0.00128301 $ 0.00128301 Haut 24 h $ 0.00136253$ 0.00136253 $ 0.00136253 Sommet historique $ 0.00884559$ 0.00884559 $ 0.00884559 Prix le plus bas $ 0.00118953$ 0.00118953 $ 0.00118953 Variation du prix (1 h) -2.65% Changement de prix (1J) -5.74% Variation du prix (7 j) +7.86% Variation du prix (7 j) +7.86%

Le prix en temps réel de Paddle Finance (PADD) est de $0.00128312. Au cours des dernières 24 heures, PADD a évolué entre un minimum de $ 0.00128301 et un maximum de $ 0.00136253, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PADD est $ 0.00884559, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00118953.

En termes de performance à court terme, PADD a évolué de -2.65% au cours de la dernière heure, -5.74% sur 24 heures et de +7.86% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Paddle Finance (PADD)

Capitalisation boursière $ 155.72K$ 155.72K $ 155.72K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Offre en circulation 121.37M 121.37M 121.37M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Paddle Finance est de $ 155.72K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PADD est de 121.37M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.28M.